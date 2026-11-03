Продукцию Ставрополья начали покупать Сингапур и Сьерра-Леоне

Продукция ставропольских производителей в уходящем 2026 году стала идти на экспорт в Сингапур и Сьерра-Леоне и охотно раскупается в этих странах. Предприятия края делают ставку на переориентацию торговых потоков.

Ставропольский край в нынешнем 2026 году расширил географию экспорта своей продукции, открыв два новых направления, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития края.

"География поставок ставропольской продукции пополнилась двумя перспективными направлениями - Сингапуром и африканским государством Сьерра-Леоне, которые закупают мясо и мясные субпродукты, а также фармацевтическую продукцию"

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Регион заинтересован в переориентации торговых потоков на страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, сообщили в Минэкономразвития края, передает "Интерфакс".

У ставропольских производителей уже есть, хотя и небольшой, опыт работы с Либерией, Танзанией и Бенином, которые закупают в крае мясо птицы и воду. В скорой перспективе Африка может стать точкой роста для региона - на рынке континента востребованы товары с высокой добавленной стоимостью, в том числе мука, кондитерские изделия, масло, - добавили в пресс-службе.

Напомним, на сегодняшний день Ставропольский край поставляет свою продукцию в 78 стран мира, в этом процессе участвуют более 600 производителей.