Власти Северной Осетии обеспечат безопасность дороги в Грузию

Власти Северной Осетии сегодня на совещании обсудили меры по организации безопасности Военно-Грузинской дороги в зимний период со стороны России, уделив особое внимание ее защиту от схода лавин, камнепадов и селей.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня провел совещание с представителями республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, темой которого стала безопасность на Военно-Грузинской дороге в зимний период с российской стороны, сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии.

"Для этого все ведомства должны действовать слаженно, оперативно и сообща. Речь идет о жизни и здоровье людей, и каждый должен четко понимать свои задачи и нести за них ответственность"

- Сергей Меняйло

Глава региона назвал вопрос подготовки российского участка трассы темой особой важности, напомнив: на ее российском участке сохраняются риски схода лавин, камнепадов и селей, передает Sputnik Армения.

Военно-грузинская дорога на сегодняшний день единственный и ключевой сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и Арменией, поэтому ему уделяется столь важное значение. И хотя пока погодные условия позволяют не закрывать трассу, на пункте пропуска Верхний Ларс по разным причинам периодически скапливается большое количество автомобилей, преимущественно грузовиков, которые планируют пересечь границу.