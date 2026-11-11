МАГАТЭ: местонахождение 400 кг урана в Иране до сих пор неизвестно

МАГАТЭ не знает, где находится более 400 кг обогащенного урана в Иране и для каких целей он предназначен, говорится в докладе, представленном организацией.

К настоящему времени МАГАТЭ не может установить, где сейчас находится более 400 кг обогащенного иранского урана, следует из технического доклада Агентства по Ирану, который опубликован в Вене.

"Отсутствие информации и отказ в предоставлении доступа к объектам для проверки материалов, которые потенциально могут применяться и в военных целях, являются причиной для серьезной обеспокоенности, ситуация должна быть урегулирована в кратчайшие сроки"

– доклад МАГАТЭ

Также в отчете отмечается, что нельзя установить, для чего именно предназначены запасы обогащенного урана в Иране.

"МАГАТЭ не может сделать вывод, что иранские запасы Ирана предназначены для мирных целей"

– доклад

Отмечается, что иранская сторона проинформировала МАГАТЭ о невозможности инспекций в нынешних условиях.

Несмотря на то, что удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана привели к беспрецедентной ситуации, в Агентстве видят необходимость в том, чтобы как можно скорее возобновить инспекции на ядерные объекты Исламской Республики.