Армения может восстановить право голоса в ОДКБ – Совфед

В Совете Федерации РФ отметили, что у Еревана есть возможность вернуть право голоса в ОДКБ. Для этого Армения должна погасить долги и активизировать участие в работе Организации.

Армения могла бы вернуть себе право голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), для этого надо вновь стать активным участником ОДКБ, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Армении надо для этого принимать участие в текущей работе ОДКБ: бывать на встречах, совещаниях, форумах, ежегодных - там два или три раза в год - парламентских форумах ОДКБ. То есть показать, что она активно является участником"

– Владимир Джабаров

Также Армения должна принимать участие в совместных учениях ОДКБ, добавил он в беседе с aif.ru.

Армения лишилась права голоса в ОДКБ решением, принятым на саммите Организации в Москве 11 ноября. В 2024 году руководство страны объявило о "заморозке" участия в ОДКБ и прекратило вносить членские взносы.