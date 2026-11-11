Вестник Кавказа

Армения может восстановить право голоса в ОДКБ – Совфед

Армения может восстановить право голоса в ОДКБ – Совфед
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Совете Федерации РФ отметили, что у Еревана есть возможность вернуть право голоса в ОДКБ. Для этого Армения должна погасить долги и активизировать участие в работе Организации.

Армения могла бы вернуть себе право голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), для этого надо вновь стать активным участником ОДКБ, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Армении надо для этого принимать участие в текущей работе ОДКБ: бывать на встречах, совещаниях, форумах, ежегодных - там два или три раза в год - парламентских форумах ОДКБ. То есть показать, что она активно является участником"

– Владимир Джабаров

Также Армения должна принимать участие в совместных учениях ОДКБ, добавил он в беседе с aif.ru.

Армения лишилась права голоса в ОДКБ решением, принятым на саммите Организации в Москве 11 ноября. В 2024 году руководство страны объявило о "заморозке" участия в ОДКБ и прекратило вносить членские взносы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
805 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.