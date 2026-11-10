Меморандум о взаимопонимании оформят правящие партии Грузии и Китая

Делегация "Грузинской мечты" посетила Китай. По итогам этого визита было объявлено, что правящая партия Грузия подпишет меморандум о взаимопонимании с компартией КНР.

Правящая партия "Грузинская мечта" и Коммунистическая партия Китая оформят меморандум о взаимопонимании что очень важно для углубления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава парламентского комитета Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.

"Мы договорились оформить меморандум о сотрудничестве между партиями. В нем будут прописаны все интересующие нас сферы – от политического сотрудничества до работы с молодежью"

– Николоз Самхарадзе

Как отметил председатель парламентского комитета Грузии по вопросам самоуправления Ираклий Кадагишвили, подписание меморандума о взаимопонимании очень важно, исходя из того, что в системе управления КНР именно правящая партия играет ведущую роль.

"Поэтому для дальнейшего углубления сотрудничества наших стран это имеет свое значение"

– Ираклий Кадагишвили

Он добавил, что во время визита делегации "Грузинской мечты" в Китай был очень тесный обмен мнениями с правящей партией КНР, ее департаментом внешних связей, что в целом обуславливает пути дальнейшего развития сотрудничества между Тбилиси и Пекином.

Напомним, сегодня завершается официальный визит делегации партии "Грузинская мечта" в Китай, начавшийся 10 ноября.