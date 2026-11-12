Азербайджан направил протест в УЕФА из-за сепаратистской символики на матче в Ереване

Встреча сборных Армении и Кипра в Лиге наций состоялась вечером 12 ноября. Во время игры на трибунах стадиона неизвестные вывесили сепаратистскую символику.

Азербайджан обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с сепаратистской символикой, появившейся на трибунах стадиона в Ереване, где накануне проходил матч Лиги наций между сборными Армении и Кипра. Об этом сказано в заявлении, распространенном 13 ноября Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Уточняется, что в ходе игры неизвестные развернули на трибунах полотнище с символикой марионеточного сепаратистского режима, который ранее действовал на бывших оккупированных территориях Азербайджана.

Напомним, встреча 5-го тура Лиги наций между сборными Армении и Кипра завершилась вничью 1:1.