SOCAR расширила производство в Турции

Новая статистика показала рост производства дизельного топлива и нафты на азербайджанском заводе STAR в Турции и раскрыла причины инвестиций SOCAR в выработку авиакеросина на этом НПЗ.

Совет по регулированию энергетического рынка Турции EPDK опубликовал статистику за сентябрь, свидетельствующую о наращивании нефтепереработки на НПЗ STAR – зарубежном активе азербайджанской Госнефтекомпании SOCAR.

Так, в этом сентябре завод произвел 0,546 млн т дизельного топлива – на 3,6% больше, чем в сентябре 2025 года. Поскольку в целом за месяц турецкие НПЗ выработали 1,49 млн т. дизтоплива, доля SOCAR в производстве этого нефтепродукта в Турции составила 36,6%.

Производство нафты на НПЗ STAR в том же месяце превысило 150 тыс т за счет роста выработки на 21,6 тыс т или 16,7% в сравнении с прошлогодним показателем сентября. Азербайджанский завод – ключевой производитель нафты в Турции: всего за месяц в республике произведено 160,7 тыс т этого нефтепродукта, так что доля SOCAR – 94%.

В то же время снизилось производство авиакеросина на НПЗ STAR – за месяц его произведено на 13,1% меньше, 150,7 тыс т. Производство авиакеросина в Турции в целом упало: 497,4 тыс т, из которых доля SOCAR составляет 30,3%.

Данная статистика поясняет принятое на этой неделе решение SOCAR инвестировать дополнительные $120 млн в запуск на НПЗ STAR новой установки Jet Fuel (Kero-Merox) для производства авиакеросина. Напомним, что глава бизнес-подразделения по нефтепереработке и нефтехимии SOCAR Turkiye Кянан Мирзеев отмечал, что инвестиции также будут направлены на повышение выработки дизельного топлива на заводе примерно на 50 тыс т в месяц.

Отметим, что на НПЗ STAR перерабатывается не только азербайджанская марка легкой нефти Azeri Light, но и российская марка URALS и иракская марка "Киркук". Помимо дизтоплива, авиакеросина и нафты он выпускает сжиженный нефтяной газ, смешанный ксилол и нефтяной кокс. Его годовая мощность переработки – 13 млн т сырой нефти.