Новый глава Дагестана Федор Щукин проведет открытую пресс-конференцию

Любой житель Дагестана сможет задать вопрос новому руководителю РД Федору Щукину через две недели, когда его пресс-служба проведет народную пресс-конференцию.

В среду 25 ноября пресс-служба главы Дагестана организует открытую пресс-конференцию с новым руководителем республики Федором Щукиным, принять участие в которой смогут все желающие дагестанцы.

Специально для подачи вопросов для Федора Щукина запущена работа портала VoprosGlaveRD.ru. Также оставить вопрос для нового главы Дагестана можно по номеру 88722989081 (горячая линия).

Пресс-конференция пройдет в режиме прямого эфира и будет транслироваться на "Россия 24" и нескольких региональных телеканалах – РГВК "Дагестан", ННТ и "Прибой-ТВ". Интернет-стрим будет организован на личной странице Щукина в соцсети "ВК".

Кроме того, транслировать пресс-конференцию будут федеральные и дагестанские радиостанции, включая "Радио России", "Русское радио", "Звезду", "Европу Плюс" и "Страну гор".

Напомним, что Федор Щукин с 4 мая временно исполнял обязанности главы Дагестана после отставки Сергея Меликова и был избран новом руководителем республики 15 октября путем тайного голосования в дагестанском парламенте.