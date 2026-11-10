Новый вид бабочек открыли ученые в Казахстане

В Казахстане был обнаружен новый вид бабочек в горном массиве Аркалы. Открытие совершили местные ученые при участии британских коллег.

Новый вид бабочек был открыт в горном массиве Аркалы на востоке Казахстана, сообщает пресс-служба Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева.

Отмечается, что открытие совершили ученые из Казахстана и Великобритании.

В пресс-службе сообщили, что вид "относится к семейству Noctuidae (совки), подсемейству Bryophilinae" и назван Scythobrya kozybayevi Volynkin & Titov.

Поясняется, что название было дано в честь советского и казахстанского историка Козыбаева, а также открывших вид энтомологов из Казахстана и Великобритании Сергея Титова и Антона Волынкина.

"Таким образом, имя академика Манаша Козыбаева получило отражение не только в истории отечественной науки, но и в международной зоологической номенклатуре"

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Согласно данным, новый вид бабочек является ночным.

Об открытии стало известно благодаря соответствующей публикации в научном журнале Entomological Studies, также рассказали в университете.