Новый вид бабочек открыли ученые в Казахстане

Новый вид бабочек был открыт в горном массиве Аркалы на востоке Казахстана, сообщает пресс-служба Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева.
Отмечается, что открытие совершили ученые из Казахстана и Великобритании.
В пресс-службе сообщили, что вид "относится к семейству Noctuidae (совки), подсемейству Bryophilinae" и назван Scythobrya kozybayevi Volynkin & Titov.
Поясняется, что название было дано в честь советского и казахстанского историка Козыбаева, а также открывших вид энтомологов из Казахстана и Великобритании Сергея Титова и Антона Волынкина.
"Таким образом, имя академика Манаша Козыбаева получило отражение не только в истории отечественной науки, но и в международной зоологической номенклатуре"
— сообщение
Согласно данным, новый вид бабочек является ночным.
Об открытии стало известно благодаря соответствующей публикации в научном журнале Entomological Studies, также рассказали в университете.