Образовательные учреждения обновят на 800 млн рублей в Ингушетии

Сумма в размере около 800 млн рублей будет направлена Ингушетии для капитального ремонта объектов образования. Его проведут в 2028-2029 годах.

Порядка 800 млн рублей получит Ингушетия для проведения капремонта образовательных учреждений, рассказала замминистра образования и науки региона Ася Гетагазова.

По ее словам, работы запланированы на 2028-2029 годы. Они пройдут в 13 образовательных учреждениях.

"По итогам конкурсного отбора Минпросвещения России на эти цели республика получит более 800 млн рублей"

- Ася Гетагазова

Замглавы ведомства пояснила, что в начале текущего года специалисты и руководство ведомства посетили десятки образовательных учреждений Ингушетии. Они проверили, в каком состоянии находятся объекты, и выяснили, какие из них больше всего нуждаются в ремонте. Затем были подготовлены конкурсные заявки.