Вестник Кавказа

Представители США и Армении обсудили TRIPP и редкоземельные элементы

Представители США и Армении обсудили TRIPP и редкоземельные элементы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча рабочей группы по реализации Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США состоялась сегодня.

Участники рабочей группы по реализации Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ереваном и Вашингтоном сегодня провели заседание, сообщает МИД Армении.

Встреча прошла в формате видеоконференции. Сопредседателями на ней выступили заместитель министра иностранных дел и международной торговли Армении Ваан Костанян и зампомощника госсекретаря США Питер Андреоли.

В ходе переговоров обсуждался процесс реализации отраслевых инициатив, определенных соглашением, вопросы по проекту TRIPP и другие аспекты двусторонней повестки.

В министерстве уточнили, что фокус в обсуждениях был сделан на вопросах энергетики, критически важных минералов и редкоземельных элементов. Стороны затронули также тему образовательного и культурного сотрудничества.

Напомним, что накануне Национальное собрание Армении во втором и окончательном чтении одобрило изменения в закон "Об акционерных обществах" для создания компании TRIPP.

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