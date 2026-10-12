Вестник Кавказа

"Россети" отремонтировали ЛЭП к курортам Теберда и Домбай

"Россети" отремонтировали ЛЭП к курортам Теберда и Домбай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии успешно завершен ремонт самой важной линии электропередач, что повысит надежность снабжения электричеством курортов Теберда и Домбай.

Компания "Россети Северный Кавказ" отремонтировала основную линию электропередачи (ЛЭП), проходящую в горах Карачаево-Черкесии, такое сообщение распространила пресс-служба компании.

В нем говорится, что теперь значительно выросла надежность энергоснабжения шести населенных пунктов, в том числе – пользующихся популярностью горнолыжных курортов Теберда и Домбай. В общей сложности в этих населенных пунктах проживают 15 тыс жителей, там действуют 80 социально значимых учреждений.

В компании подчеркнули, что работы велись в экстремальных условиях. Специалистам предстояло отремонтировать грозозащитный трос на протяжении порядка километра. При этом одна из опор ЛЭП находилась на крутом уступе, куда нет доступа спецтехники.

"Для того, чтобы смонтировать новый трос, энергетики поднимались на 30-метровую высоту без использования подъемников"

- "Россети Северный Кавказ"

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