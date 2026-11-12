Мераб Двалишвили вернулся в RAF после инцидента с Нурмагомедовым

Драка между Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым произошла на этой неделе в Абу-Даби. После нее российского бойца арестовали на полгода.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили вернулся к представителям организации Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби после драки с российским бойцом MMA Усманом Нурмагомедовым. Об этом сообщил 13 ноября исполнительный директор и соучредитель RAF Чад Бронстайн.

"Я рад сообщить, что Мераб Двалишвили снова вернулся к нам в Абу-Даби. Мы хотим выразить искреннюю благодарность соответствующим властям Абу-Даби за их профессионализм и поддержку. Мы по-прежнему сосредоточены на будущем и рады, что Мераб снова с нами"

– Чад Бронстайн

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов и находившиеся с ним лица арестованы на 6 месяцев в ОАЭ за нападение на грузинских спортсменов. Им также предстоит выплатить штраф в размере 300 тыс дирхамов. Мераба Двалишвили и Сабу Лазишвили суд обязал выплатить штрафы по 50 тыс дирхамов за распространение видеоматериалов.