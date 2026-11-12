Вопросы многостороннего сотрудничества обсудили главы МИД Грузии и ОАЭ

Глава грузинского внешнеполитического ведомства в ходе поездки в ОАЭ провели встречу с местным коллегой. Стороны поговорили о перспективах развития двусторонних отношений.

В пятницу, 13 ноября состоялся телефонный разговор глав МИД Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Маки Бочоришвили и Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сказано в сообщении, распространенном грузинским МИД.

Главной темой обсуждения стали перспективы углубления двустороннего и многостороннего взаимодействия между Тбилиси и Абу-Даби.

Руководители внешнеполитических ведомств положительно оценили динамику взаимных визитов на высоком уровне. Они также отметили важность участия главы МИД Грузии в форуме Sir Bani Yas, который пройдет 13-15 ноября.

Помимо этого, Бочоришвили и Аль Нахайян обсудили инцидент с участием Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись драки в лобби отеля в Абу-Даби, в которой участвовали Усман Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. После этого Усман Нурмагомедов и находившиеся с ним лица были арестованы в ОАЭ на 6 месяцев.