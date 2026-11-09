Росатом планирует увеличить количество сотрудников АЭС "Бушер"

Глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о том, что персонал атомной станции "Бушер" в Иране будет увеличен до 300 человек.

Росатом планирует в ближайшее время увеличить численность своего персонала на АЭС "Бушер", такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Об этом он сообщил на полях форума "Всемирные атомные дни".

По его словам, на иранской атомной электростанции сейчас работает 180 сотрудников Росатома, в дальнейшем персонал увеличится до 300 человек.

"На сегодняшний день идет нарастание численности: 180 человек уже на площадке, мы планируем увеличить до 300 в ближайшее время, потому что пока не видим рисков, связанных с возможным торможением наших работ"

— Алексей Лихачев

Он пояснил, что ситуация в регионе пока что остается напряженной, однако выразил надежду на то, что корпорация в течение следующего года вернется к планируемым темпам по реализации работ.

К 2027 году Росатом может выйти на плановую численность своих работников на АЭС "Бушер", отметил Лихачев.