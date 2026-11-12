Вестник Кавказа

Грузия и Армения ужесточат проверки продуктов на границе перед Новым годом

Грузия и Армения ужесточат проверки продуктов на границе перед Новым годом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии и Армении договорились об ужесточении процедуры проверок продовольствия, которые проводятся на границе между странами в преддверии Нового года.

Продукты питания будут тщательнее проверять на грузино-армянской границе в ближайшие месяцы перед Новым годом 2027, такое сообщение распространила пресс-служба Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении.

Вопрос обсуждался на переговорах между главой Инспекционного органа Тиграном Петросяном и начальником Нацагентства продовольствия Минсельхоза Грузии Георгием Якобашвили, которые состоялись в Тбилиси.

В ходе беседы стороны поговорили о мерах для повышения эффективности контроля над безопасностью продуктов, включая и проверки на пропускных пунктах на границе.

"Особо была подчеркнута необходимость ужесточения проверок импортируемых и экспортируемых товаров в условиях активизации товарооборота в преддверии новогодних праздников"

- пресс-служба

Кроме того, на встрече были рассмотрены такие темы, как поставки продукции растительного и животного происхождения из Армении в Грузию, транзитные перевозки через Грузию в другие страны, мероприятия по борьбе с вредными организмами как в Грузии, так и в Армении.

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