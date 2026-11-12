В Абхазии рассказали о качестве мандаринов в этом году

Мандарины, выращенные в Абхазии в 2026 году, по словам представителя администрации одного из районов республики, характеризуются высоким качеством.

Абхазские мандарины в этом году очень качественные, сообщил руководитель отдела сельского хозяйства администрации Очамчырского района Тенгиз Какубава.

"Количество тоже будет намного больше, чем в прошлом году"

- Тенгиз Какубава

Как передает радио Sputnik, чиновник уточнил, что определенные сложности в этом году наблюдаются только со сроками созревания, которые несколько сдвинулись, и на данный момент плоды еще не совсем желтые.

Глава одного из отделов администрации Очамчырского района уточнил, что в данный момент идет сбор урожая более поздних сортов. Ранние сорта, по его словам, пользовались более активным спросом. Какубава пояснил, что такая тенденция может быть связана с тем, что сезон созревания цитрусов, в том числе мандаринов, еще продолжается.