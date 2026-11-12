Вестник Кавказа

Ирак возобновляет поставки нефти через Ормуз под защитой США

Ирак возобновляет поставки нефти через Ормуз под защитой США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нефть из Ирака возвращается на мировой рынок: Багдад принял решение возобновить поставки через Ормузский пролив. Безопасность при этом будут гарантировать США.

Иракская нефть скоро снова станет доступна для покупателей на мировом рынке, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

По его словам, безопасность в процессе поставок будет обеспечивать американская армия.

"Ирак возобновляет экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под защитой сил США"

- Фуад Хусейн

Министр рассказал, что все дипломатические шаги, которые предпринимает Ирак, реализуются для того, чтобы останавливать развитие кризисов и предотвратить распространение на арабскую республику последствий конфликтов, пылающих в регионе.

Дипломат охарактеризовал нынешнее положение дел на Ближнем Востоке как состояние "ни войны, ни мира". При этом он обратил внимание на возрастающую опасность возобновления противостояния и дальнейшей эскалации.

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