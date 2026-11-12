Ирак возобновляет поставки нефти через Ормуз под защитой США

Иракская нефть скоро снова станет доступна для покупателей на мировом рынке, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн.
По его словам, безопасность в процессе поставок будет обеспечивать американская армия.
"Ирак возобновляет экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под защитой сил США"
- Фуад Хусейн
Министр рассказал, что все дипломатические шаги, которые предпринимает Ирак, реализуются для того, чтобы останавливать развитие кризисов и предотвратить распространение на арабскую республику последствий конфликтов, пылающих в регионе.
Дипломат охарактеризовал нынешнее положение дел на Ближнем Востоке как состояние "ни войны, ни мира". При этом он обратил внимание на возрастающую опасность возобновления противостояния и дальнейшей эскалации.