Какой будет нефть в 2027 году?

МВФ прогнозирует падение стоимости нефти марки Brent в 2027 году. Аналитики ожидают восстановления судоходства по ключевым для отрасли маршрутам.

Международный валютный фонд (МВФ) представил прогноз по стоимости барреля нефти марки Brent в следующем году. Согласно прогнозу МВФ, стоимость барреля Brent упадет до $86.

Как заявил замглавы Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли, в этом году средняя стоимость нефти составляет $96 за баррель.

По словам Кардарелли, прогноз базируется на ожиданиях рынка, на которые влияют фьючерсные контракты, а также предположения о восстановлении судоходства в Суэцком канале и Ормузском проливе.

Отметим, что максимальная стоимость нефти марки Brent в этом году составила $126 за баррель. Пиковое значение было достигнуто в ходе апрельских торгов. Сейчас Brent котируется в районе $95 за баррель.

Насколько прогнозируем сейчас нефтяной рынок?

Заместитель директора МИЭП МГИМО, главный редактор портала Инфотэк Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что западные структуры, в том числе МВФ, включают сейчас в оценки перспектив мирового нефтяного рынка свои ожидания от влияния победы Демократической партии США на выборах в Конгресс на иранский конфликт.

"Если серьезно подходить к задаче прогнозирования с рассмотрением всех возможных вариантов развития событий, влияющих на нефтяной рынок, мы будем вынуждены заключить, что эти варианты создают широчайший диапазон для колебаний цен на нефть, от $50 за баррель до $200 за баррель. Исходить в прогнозе из посылки, что конфликт на Ближнем Востоке будет обязательно завершен и нефть начнет свободно экспортироваться из Персидского залива, было бы неверным. Однако в том, что в последние десять дней появились прогнозы, оценки и комментарии международных экспертов о близком урегулировании конфликта США с Ираном и прекращении дефицита на рынке, есть своя логика. Она связана с победой демократов на промежуточных выборах в Конгресс", - прежде всего сказал он.

"Эти эксперты рассматривают победу Демократической партии как фактор, способный ускорить завершение иранского конфликта. Демократическая партия получит контроль над Конгрессом 3 января 2027 года, в связи с чем становится объяснимым оптимистичный прогноз МВФ, предполагающий снижение среднегодовой цены на нефть вслед за деблокадой Ормузского пролива. При этом далеко не факт, что конфликт вокруг Ирана полноценно завершится в следующем году и между Персидским заливом и открытым морем будет налажено открытое судоходство. Специалисты МВФ очень сильно ограничили спектр вариантов, в том числе доступных в рамках выбранного ими сценария, и говорить только о развитии событий в пределах этого ограниченного набора условий", - продолжил Александр Фролов.

"Пока что оптимизм в отношении способности конгрессменов-демократов повлиять на внешнюю политику Белого дома и завершить иранский конфликт выглядит труднообъяснимым. При этом важно отметить, что он является оптимистичным не только для стран-импортеров нефти, но и для России, хотя в нем сказано о снижении среднегодовой цены на нефть. Дело в том, что если Brent в следующем году действительно будет торговаться в среднем по $86 за баррель, это будет означать, что и цена на российскую марку URALS будет достаточно высокой для обеспечения доходов российского бюджета", - обратил внимание экономист.

Сдерживающие факторы

Замдиректора МИЭП МГИМО указал на ряд проблем, которые даже при разблокировании Ормузского пролива не позволят быстро избавиться от дефицита нефти на мировом рынке. "Во-первых, неясно, в каком состоянии будет нефтедобыча в странах Ближнего Востока к моменту снятия блокады с Ормузского пролива. Само по себе завершение иранского конфликта не является все объясняющим условием, ведь закончить его можно как в результате мирных переговоров, так и в ходе военной интервенции с нанесением ущерба в том числе добывающим мощностям и в Иране, и в арабских монархиях Залива. От того, насколько они уцелеют к моменту, когда или Тегеран потеряет возможности к сопротивлению, или Вашингтон откажется от силового давления на ИРИ, будут зависеть темпы восполнения дефицита на нефтяном рынке", - отметил он.

"Если предположить, что конфликт завершится на текущем уровне потерь, которые понесла нефте- и газодобыча на Ближнем Востоке, то единственным значимым ограничением для преодоления дефицита будет скорость восстановления производства и скорость доставки углеводородного сырья потребителям. К примеру, если иранский конфликт останавливает сегодня, 13 ноября, то к концу первого квартала 2027 года региональная нефтедобыча и экспорт смогут достичь тех показателей, какие были в феврале 2026 года", - сообщил Александр Фролов.

"Однако столь же вероятным представляется и вариант, при котором стороны конфликта возобновляют активный обмен ударами – тогда могут получить дополнительные повреждения объекты в ОАЭ, Саудовской Аравии и в других странах региона. Кроме того, не стоит упускать из виду активность атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. Пока что там относительное затишье, но это не означает, что завтра они не ударят по объектам Saudi Aramco. Саудовская Аравия – один из трех крупнейших экспортеров нефти в мире, и когда она испытывает какие-то проблемы, они сказываются на всем рынке с точки зрения импортеров", - заключил экономист.