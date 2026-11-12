Два спорткомплекса возведут в 2027 году в Ингушетии

Глава Ингушетии анонсировал строительство двух спорткомплексов в республике. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

В Ингушетии в следующем году будут построены два физкультурно-оздоровительных комплекса с плавательными бассейнами. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он уточнил, что спорткомплексы будут располагаться в селе Нижние Ачалуки и Карабулаке.

"В 2027 году планируется построить два физкультурно-оздоровительных комплекса – в Карабулаке и селе Нижние Ачалуки Малгобекского района"

– Махмуд-Али Калиматов

Он отметил, что в каждом объекте будут залы для занятий боксом, борьбой и дзюдой, а также бассейн.