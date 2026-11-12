Армения и Турция близки к установлению дипотношений и открытию границ – Пашинян

Ереван и Анкара стремительно продвигаются в направлении нормализации и близки к установлению дипломатических отношений, заявил в Дублине Никол Пашинян.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Анкара близки к установлению дипломатических отношений и открытию границ.

По словам Пашиняна, который выступил в Дублинском институте по международным и европейским делам, страны наладили торговые связи через Грузию. Как отметил политик, Анкара и Ереван близки к последнему шагу в направлении нормализации.

"Уверен, что в ближайшем будущем мы придем к полноценному урегулированию, нормализации отношений, поскольку два дня назад у меня прошла позитивная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и [мы] зафиксировали, что близки к последнему шагу - установлению дипломатических отношений и полноценному открытию границ"

– Никол Пашинян

Отметим, что 11 ноября Никол Пашинян провел встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анталье.