Вестник Кавказа

В Азербайджан из России прибыла православная святыня

В Азербайджан из России прибыла православная святыня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку из Санкт-Петербурга прибыла частица Пояса Пресвятой Богородицы. Торжественный молебен перед святыней провел Епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий.

Из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в столицу Азербайджана прибыла православная святыня – частица Пояса Пресвятой Богородицы.

По данным Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви (РПЦ), принесение святыни является частью программы "Духовная связь", организатором которой выступает Синодальный отдел РПЦ.  

Делегацию РПЦ, которая прибыла в Баку, возглавил и.о. председателя Синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет (Зубов).

Епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий провел торжественный молебен перед святыней, по окончании которого архиерей приветствовал гостей и обратился к собравшимся со словами проповеди. Встреча святыни состоялась в соборе святых Жен-Мироносиц, богослужение посетили глава дипмиссии РФ Михаил Евдокимов, а также посол Беларуси Дмитрий Пиневич.

Верующие смогут до 16 ноября поклониться реликвии в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
915 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.