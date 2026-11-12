В Азербайджан из России прибыла православная святыня

Из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в столицу Азербайджана прибыла православная святыня – частица Пояса Пресвятой Богородицы.
По данным Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви (РПЦ), принесение святыни является частью программы "Духовная связь", организатором которой выступает Синодальный отдел РПЦ.
Делегацию РПЦ, которая прибыла в Баку, возглавил и.о. председателя Синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет (Зубов).
Епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий провел торжественный молебен перед святыней, по окончании которого архиерей приветствовал гостей и обратился к собравшимся со словами проповеди. Встреча святыни состоялась в соборе святых Жен-Мироносиц, богослужение посетили глава дипмиссии РФ Михаил Евдокимов, а также посол Беларуси Дмитрий Пиневич.
Верующие смогут до 16 ноября поклониться реликвии в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц.