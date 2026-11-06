Мекканское соглашение вступило в силу

Сегодня, 14 ноября, вступает в силу Мекканское оборонительное соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией. Соглашение заключено на бессрочной основе.

Мекканское оборонительное соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией вступило в силу: закон об утверждении документа был опубликован в официальном вестнике Анкары Resmi Gazete.

Документ считается вступившим в силу с момента его публикации, исполнение положений пакта возложено на президента Турции.

Соглашение предполагает расширение контактов трех стран в сфере обороны, безопасности и ВПК. Предполагается, что стороны будут обмениваться технологиями и разведывательной информацией, а также проводить совместные военные учения.

Координировать действия будет Стратегический комитет по политическим и оборонным вопросам, в который войдут главы дипведомств и военных министерств, а также начальники генштабов Турции, Пакистана и Саудовской Аравии.

Соглашение бессрочное, страны могут прекратить свое участие не ранее чем через 10 лет после начала действия пакта. Предусматривается прием новых членов при одобрении всех сторон.