Мекканское соглашение вступило в силу

Мекканское оборонительное соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией вступило в силу: закон об утверждении документа был опубликован в официальном вестнике Анкары Resmi Gazete.
Документ считается вступившим в силу с момента его публикации, исполнение положений пакта возложено на президента Турции.
Соглашение предполагает расширение контактов трех стран в сфере обороны, безопасности и ВПК. Предполагается, что стороны будут обмениваться технологиями и разведывательной информацией, а также проводить совместные военные учения.
Координировать действия будет Стратегический комитет по политическим и оборонным вопросам, в который войдут главы дипведомств и военных министерств, а также начальники генштабов Турции, Пакистана и Саудовской Аравии.
Соглашение бессрочное, страны могут прекратить свое участие не ранее чем через 10 лет после начала действия пакта. Предусматривается прием новых членов при одобрении всех сторон.