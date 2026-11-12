Страны Персидского залива намерены добиться компенсации от Ирана

Страны ССАГПЗ через СБ ООН добиваются от Тегерана компенсации за ущерб, нанесенный в ходе ответных ударов в рамках конфликта с США и Израилем.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обратились к СБ ООН с призывом обязать Иран компенсировать ущерб, который был нанесен военными ИРИ в ходе ответов на удары США и Израиля в течение года. Заявление было сделано генсеком организации Джасемом Мухаммедом аль-Будайви с трибуны СБ ООН.

"Мы призываем Совет Безопасности и международное сообщество привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и обязать Иран возместить причиненный ими ущерб"

– генсек ССАГПЗ

По информации ССАГПЗ, военные ИРИ выпустили по арабским странам свыше 7 тыс ракет и БПЛА с начала конфликта. По словам аль-Будайви, дальнейшие договоренности с Тегераном должны учитывать обеспокоенность стран Персидского залива.

Кроме того, генеральный секретарь ССАГПЗ отметил важность участия стран организации в переговорном процессе, связанном с безопасностью.