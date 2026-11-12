Белый дом анонсировал встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Власти США на официальном уровне заявили о проведении встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Стороны обсудят ядерное разоружение и иранский конфликт.

Представитель Белого дома Оливия Уэйлс заявила о встрече лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае. Встреча лидеров трех стран станет первой в истории, стороны будут обсуждать ядерное сокращение и другие вопросы.

"Президент ясно дал понять, что, среди прочего, он будет обсуждать сокращение ядерного оружия в мире. Это распространение, по мнению президента Трампа, очень опасно"

– Оливия Уэйлс

По данным CNN, стороны не планируют заключать какие-либо соглашения, встреча направлена на установление диалога между лидерами.

Кроме того, в фокусе внимания сторон окажется иранская тема.

В составе американской делегации будет присутствовать миллиардер Илон Маск, однако во встрече лидеров он не примет участия.