Вестник Кавказа

Белый дом анонсировал встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Белый дом анонсировал встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Власти США на официальном уровне заявили о проведении встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Стороны обсудят ядерное разоружение и иранский конфликт.

Представитель Белого дома Оливия Уэйлс заявила о встрече лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина,  Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае. Встреча лидеров трех стран станет первой в истории, стороны будут обсуждать ядерное сокращение и другие вопросы. 

"Президент ясно дал понять, что, среди прочего, он будет обсуждать сокращение ядерного оружия в мире. Это распространение, по мнению президента Трампа, очень опасно"

– Оливия Уэйлс 

По данным CNN, стороны не планируют заключать какие-либо соглашения, встреча направлена на установление диалога между лидерами. 

Кроме того, в фокусе внимания сторон окажется иранская тема. 

В составе американской делегации будет присутствовать миллиардер Илон Маск, однако во встрече лидеров он не примет участия.

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