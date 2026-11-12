Пашинян трижды посетит Россию в декабре

Никол Пашинян запланировал три визита в РФ в декабре. Пашинян намерен посетить Россию 3, 11 и 22 декабря.

Глава правительства Армении Никол Пашинян планирует совершить три визита в РФ в декабре. Пашинян заявил, что Ереван рассчитывает на сохранение дружественного характера отношений с Москвой.

"В декабре я буду в России трижды, три визита: 3 декабря, 11 декабря и 22 декабря я посещу Россию для переговоров, и надеюсь, мы сможем сохранить дружественную атмосферу в наших отношениях с Россией"

– Никол Пашинян

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассчитывает на снятие Москвой ограничений против армянского экспорта. Это станет фактором нормализации отношений, отметил глава дипведомства.