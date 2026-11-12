Грузия стабильна – МВФ

Позитивный доклад по состоянию экономики Грузии опубликовал МВФ. По оценкам его экспертов, грузинское производство, финансы и резервы устойчивы к внешним шокам и имеют потенциал для дальнейшего роста.

Миссия МВФ, проведшая этой осенью инспекцию в Грузии, опубликовала отчет по итогам визита в республику, согласно которому грузинская экономика оценивается как стабильная. Грузия успешно справляется с внешними вызовами и наращивает резервы, отметили эксперты фонда.

Единственный негатив, который обнаружили представители МВФ в Грузии – это слишком высокая инфляция. При этом они ожидают, что совершенствование работы Центробанка в русле более жесткой денежно-кредитной политики и меры по расширению числа рабочих мест в республике вкупе с ростом производительности труда поспособствуют не только устойчивости, но и дальнейшему росту экономики республики.

На данный момент МВФ оценивает рост ВВП Грузии в 7,4% (первые три квартала 2026 года в сравнении с тем же периодом 2025 года) и ожидает, что к концу года он уменьшится до 7,2%.

Среди рисков для банковского сектора Грузии указана высокая степень долларизации активов, в связи с чем специалисты фонда рекомендовали Тбилиси уделять больше внимания контролю за кредитованием в иностранных валютах. В то же время общее состояние сектора позитивное за счет высокой прибыльности и ликвидности банков.