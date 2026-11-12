Вестник Кавказа

Американский разведчик перехвачен у острова Кешм - КСИР

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Семнадцатый по счету разведчик-беспилотник американских военно-воздушных сил был сбит сегодня иранскими ПВО над островом Кешм.

Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции проинформировала сегодня через СМИ ИРИ о ликвидации разведывательного аппарата, барражировавшего над самым большим иранским островом Кешм в Ормузском проливе.

По данным КСИР, это был беспилотный разведчик американских войск модели MQ-1. Его засекли и сбили соединения иранских ВКС, обеспечивающих противовоздушную оборону в Ормузском проливе.

Пресс-служба уточнил, что за все время иранского конфликта, начавшегося 28 февраля этого года, это семнадцатый по счету беспилотник MQ-1 ВВС США, уничтоженный КСИР.

Инцидент, свидетельствующий о продолжении американских действий по подготовке к потенциальным новым ударам по Ирану, произошел около 14:00 по московскому времени.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
915 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.