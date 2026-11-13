Иран запустит новую нефтегазовую программу в Каспийском море

Иран усиливает разведку нефтегазовых месторождений в своем секторе Каспия с целью диверсификации национальной добычи углеводородов, о чем рассказал глава NIOC.

Врио руководителя Национальной иранской нефтяной компании NIOC, замглавы Миннефти Исламской Республики Фаррох Алихани сообщил о подготовке компанией и министерством новой программы по активизации геологоразведочных и добычных работ в иранском секторе Каспийского моря.

"В центре внимания находится разработка оперативной дорожной карты, направленной на ускорение геологоразведочных работ и развития добычи нефти и газа на Каспийском море"

– Фаррох Алихани

Врио руководителя NIOC уточнил, что программа установит плановый уровень финансирования разведки и добычи на потенциальных каспийских месторождениях нефти и газа и задаст перечень необходимого оборудования, которое требует произвести в самом Иране либо импортировать из других государств.

Программа будет реализовываться совместно NIOC и другой иранской нефтяной компанией Caspian Oil Company.

На данный момент известно о плане бурения разведочной скважины на XIII блоке Каспийского моря, оно будет произведено в новом иранском году (начнется в конце марта 2027 года).