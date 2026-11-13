В Москве прошли Дни культуры Армении

Дни культуры Армении в России завершил гала-концерт в Москве, мероприятия в рамках Дней проходили с 9 ноября.

В Зарядье состоялся гала-концерт в рамках Дней культуры Армении в России, этот концерт завершил программу Дней культуры.

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, присутствовавшая на концерте, указала на важную роль культуры как уникальной возможности объединять людей, формировать взаимопонимание, доверие и создавать новые платформы для сближения и диалога между народами.

Давние культурные связи между Арменией и Россией основаны на взаимном уважении, человеческих контактах и интересе к историческому и духовному наследию друг друга, подчеркнула министр.

"Дни армянской культуры в России – это важная возможность представить российской публике богатство и разнообразие армянского искусства, уникальность нашей национальной культуры, ее глубокие исторические корни и современные творческие устремления"

– Жанна Андреасян

Мероприятия приурочены к 35-летию независимости Армении, и организованы по совместной инициативе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и Министерства культуры России.