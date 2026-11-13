Мераб Двалишвили попросил выпустить Усмана и Умара Нурмагомедовых из ОАЭ

По завершении турнира RAF в Абу-Даби боец MMA Мераб Двалишвили предложил завершить историю конфликта с братьями Нурмагомедовыми миром и освободить их из-под стражи.

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, выступив на турнире RAF в Абу-Даби, попросил власти города помиловать и выпустить на свободу братьев Усмана и Умара Нурмагомедовых, арестованных ранее по его же жалобе на избиения.

Через соцсети он призвал не относиться к случившейся драке серьезно и не наказывать ее участников слишком строго.

"Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста"

– Мераб Двалишвили

Напомним, что в день драки между Мерабом Двалишвили и братьями Нурмагомедовыми полиция Абу-Даби задержала десятерых человек. Из них двое, включая Двалишвили, были отпущены на свободу, а остальные, в том числе Нурмагомедовы, оказались под арестом на шесть месяцев и получили штраф в $81,7 тыс.

В октагоне Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов в последний раз встречались почти два года назад, в январе 2025 года. Тогда Двалишвили победил и защитил пояс чемпиона UFC, чтобы уже в декабре проиграть и отдать чемпионской звание в легчайшем весе Петру Яну.