Грузия ищет подрядчиков для строительства железной дороги к порту Анаклия

Параллельно со строительством глубоководного порта Анаклия Грузия приступила к поиску компании для соединения порта с грузинской железнодорожной системой. Тендер предполагает $205 млн на укладку почти 18 км рельсов и строительство станции.

Власти Грузии запускают новый этап строительства глубоководного порта Анаклия, чей проект с 6 июня реализуется без ведущего частного инвестора и со 100% акций порта у государства – госкомпания "Грузинская железная дорога" открыл тендер на создание железной дороги для соединения Анаклии с дорожной системой республики.

Тендер является международным – в нем может принять участие любая железнодорожная компания в мире. Его стоимость - $205 млн, и Тбилиси планирует привлечь для финансирования средства Всемирного банка.

В требования тендера входит укладка 17,7 км рельсов от села Хамискури, мимо которого проходит действующая железная дорога, до порта, а также строительство ж/д станции в порту и ремонт станции Хоби.

"Это очень важный этап, поскольку строительство глубоководного порта Анаклия уже ведется. И поэтому необходимо интегрировать его в единую логистическую сеть, что будет важно для того, чтобы глубоководный порт Анаклия начал полноценную работу к 2029 году"

– замминистра экономики Тамар Иоселиани

Напомним, что сейчас реализуется первоочередной этап проекта глубоководного порта Анаклия – в его акватории проводится углубление дна до расчетных величин. По плану порт будет построен в течение трех лет и уже в 2029 году начнет принимать корабли.