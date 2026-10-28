Лейла Алиева обсудила экологические инициативы с руководством ISESCO

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным директором ISESCO Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом на COP31 в Анталье.

В Анталье, на полях Климатической конференции ООН COP31 сегодня прошли переговоры вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя IDEA Лейлы Алиевой с гендиректором ISESCO Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом. Встреча была посвящена развитию сотрудничества между IDEA и ISESCO.

Одно из затронутых в ходе переговоров направлений совместной работы – предоставление молодым гражданам Азербайджана возможностей для стажировки в международных экологических структурах.

Также рассматривались инициативы распространения экологического образования в школах, посадке лесов, развития практики сортировки мусора, водной экономии и наращиванию эффективности выработки энергии.

Лейла Алиева и Салим бин Мухаммед аль-Малик поговорили о потенциале проведения в Азербайджанской Республике летних эколагерей и иных возможностях просвещения молодежи по проблемам биоразнообразия.