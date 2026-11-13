Вестник Кавказа

Москва и Ереван договорились о сотрудничестве в физкультуре и спорте

Михаил Дегтярев
© Фото: Сайт президента России
Жанна Андреасян в продолжение рабочего визита в Москву прибыла сегодня в Министерство спорта РФ, где с ней провел встречу глава ведомства Михаил Дегтярев.

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев принял сегодня свою армянскую коллегу, министра образования, науки, культуры и спорта Жанну Андреасян, прибывшую на этой неделе с рабочим визитом в Москву. Итогом их переговоров стало подписание двусторонней программы сотрудничества РФ и РА в физкультуре и спорте в следующем году.

Повестку дня встречи министров составили возможности для более активного взаимодействия России и Армении в спорте, в том числе между национальными федерациями различных видов спорта. Одним из потенциальных направлений является поддержка молодых атлетов двух стран.

Министры обсудили, как Москва и Ереван могли бы контактировать в повышении квалификации тренерских коллективов, переподготовке и лечению спортсменов после травм и организации двусторонних конференций и семинаров по обмену спортивным опытом.

Также Михаил Дегтярев поговорил с Жанной Андреасян о продвижении ценностей физкультуры и спорта в детской и молодежной среде, в том числе через организацию крупных спортивных событий и строительство спорткомплексов и тренажерных площадок.

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