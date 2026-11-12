Ильхам Алиев: каждый лидер должен делать все возможное для защиты Земли

Ильхам Алиев на полях Саммита лидеров COP31 в Анталье призвал власти всех стран внести свой вклад в решение экологических вопросов планетарных масштабов.

Турецкий журналист Хамид Ихтияр опубликовал серию коротких интервью, взятых им у высокопоставленных участников Саммита лидеров Климатической конференции ООН COP31 в Анталье; одним из них был президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Хамид Ихтияр спросил у Ильхама Алиева, как бы азербайджанский лидер повлиял на международную борьбу с климатическими изменениями, если бы возглавил Землю, и президент Азербайджана подчеркнул, что каждый лидер должен вносить свой вклад в экологию.

"Я бы рекомендовал каждому лидеру осознавать свою ответственность в собственной стране за решение проблем изменения климата и делать все возможное для защиты планеты"

– Ильхам Алиев

Сходные вопросы журналист задал и другим президентам, участвовавшим в Саммите лидеров COP31.