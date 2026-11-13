Вестник Кавказа

Турция вскоре выберет подрядчиков для двух новых АЭС

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Турецкие власти намерены как можно скорее выбрать подрядчиков для строительства двух новых атомных станций, которые появятся в Синопе и во Фракии.

Подрядчики для строительства двух новых атомных станций в Турции будут выбраны в короткие сроки, поделился замглавы Минэнерго страны Зафер Демирджан на полях "Всемирных атомных дней" в Анталье.

"Мы проводим переговоры с несколькими странами и компаниями по поводу строительства двух АЭС - в Синопе и во Фракии. Проводим многосторонние консультации по всем аспектам, детальный анализ. При выборе подрядчика, как и в случае с "Аккую", примем наилучшее решение. Мы хотим завершить проекты как можно скорее"

– Зафер Демирджан

Он отметил, что АЭС Аккую, которую "Росатом" намерен запустить в ближайшее время, является первым шагом долгосрочной программы Турции по развитию атомной энергетики, пишет РИА Новости.

Переговоры по новым турецким ядерным объектам ведутся с Россией, Канадой, Южной Кореей и Китаем.

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