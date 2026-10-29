Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса с национальным днем Палестины

Отношения Азербайджана и Палестины строятся на принципах дружбы и взаимного уважения, Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь братскому палестинскому народу, говорится в поздравлении Ильхама Алиева в связи с национальным днем Палестины.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Палестины Махмуду Аббасу поздравление по случаю национального праздника Палестины, поздравительное письмо размещено на официальном сайте президента АР.

"Уважаемый господин Президент, От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Государства Палестина"

– Ильхам Алиев

В письмо отмечается, что Баку придает большое значение отношениям между Азербайджаном и Палестиной, основанным на принципах дружбы и взаимного уважения.

"Азербайджан, всегда демонстрируя солидарность в отношении палестинского вопроса, поддерживает урегулирование этой проблемы на основе принципа двух государств, согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН, путем создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер заверил, что оказание гуманитарной поддержки братскому палестинскому народу будет продолжено.

Также Ильхам Алиев, пользуясь случаем, поздравил Махмуда Аббаса с днем рождения, пожелав здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя спокойствия и благополучия братского палестинского народа.

Поздравление в связи с национальным днем Палестины также опубликовало сегодня министерство иностранных дел Азербайджана.

"Искренне поздравляем народ и правительство Палестины с Национальным днем! С Национальным днем!"

– МИД Азербайджана