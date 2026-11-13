Ядерная тема пока не обсуждается Ираном и США – Багаи

На переговорах между Ираном и США пока не затрагивался вопрос иранской ядерной программы, сообщил в МИД ИРИ.

Вопрос о ядерной программе не поднимался на переговорах Ирана и США, пока диалог находится на другой стадии, поделился представитель министерства иностранных дел ИРИ Эсмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране.

"Нет, сейчас мы вообще не на этой стадии. Мы все это время в принципе не обсуждаем и не обсуждали детали, связанные с ядерной темой"

– Эсмаил Багаи

Также представитель иранского МИД добавил, что в текущей ситуации сотрудничество Ирана с МАГАТЭ не может быть расширено.