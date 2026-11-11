Вестник Кавказа

Лавров: Россия и США предметно обсуждают украинское урегулирование

Лавров: Россия и США предметно обсуждают украинское урегулирование
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и США ведут предметное обсуждение темы украинского урегулирования, следует из заявления главы российского МИД.

Между Москвой и Вашингтоном идет предметный разговор по теме украинского урегулирования, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с корреспондентом программы "Вести" Павлом Зарубиным.

"По крайней мере с американцами мы разговариваем предметно, на основе реальных фактов, включая ситуацию на земле, включая те первопричины, которые лежат в основе этого конфликта. В том числе, отношение к русскому языку, к русской культуре, к православной религии и так далее"

– Сергей Лавров

Также министр рассказал, что все участники трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби оценили их позитивно, за исключением Владимира Зеленского.

"(Оценки) были позитивные. Я сейчас не беру в расчет Зеленского. Он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены"

– Сергей Лавров

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