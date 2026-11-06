Вестник Кавказа

Баб-эль-Мандебский пролив под угрозой блокады: войска Йемена отступают к Адену

Карта Аденского залива
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Йемене войска правительства начали отступать от Баб-эль-Мандебского пролива. Все больше территории возле стратегически важного водного пути контролируют хуситы.

Проправительственные силы Йемена отступают от Баб-эль-Мандебского пролива и передислоцируются ближе к Адену, говорится в сообщении The National.

"Южные вооруженные силы (Southern Armed Forces) ведут операцию по переброске сил из аэропорта Дубаба и зоны Баб-эль-Мандебского пролива, к западу от провинции Таиз. Этот шаг продиктован приоритетной задачей по защите столицы - Адена, и и соседних с ней провинций"

– сообщение йеменских военных

Также переброска войск связана с укреплением линии фронта и реагированием на нынешние угрозы, поясняется в заявлении.

Передислокакия проводится при поддержке Арабской коалиции.

Ожидается, что перегруппировка поможет военным прорвать осаду города Таиз - третьего по величине в Йемене.

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