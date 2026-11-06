Баб-эль-Мандебский пролив под угрозой блокады: войска Йемена отступают к Адену

В Йемене войска правительства начали отступать от Баб-эль-Мандебского пролива. Все больше территории возле стратегически важного водного пути контролируют хуситы.
Проправительственные силы Йемена отступают от Баб-эль-Мандебского пролива и передислоцируются ближе к Адену, говорится в сообщении The National.
"Южные вооруженные силы (Southern Armed Forces) ведут операцию по переброске сил из аэропорта Дубаба и зоны Баб-эль-Мандебского пролива, к западу от провинции Таиз. Этот шаг продиктован приоритетной задачей по защите столицы - Адена, и и соседних с ней провинций"
– сообщение йеменских военных
Также переброска войск связана с укреплением линии фронта и реагированием на нынешние угрозы, поясняется в заявлении.
Передислокакия проводится при поддержке Арабской коалиции.
Ожидается, что перегруппировка поможет военным прорвать осаду города Таиз - третьего по величине в Йемене.