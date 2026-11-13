Грузия завершит реконструкцию автодороги до границы с Турцией к 2028 году

Правительство Грузии рассчитывает к весне 2028 года полностью реконструировать международную автомобильную дорогу Ахалкалаки–Карцахи до границы с Турцией.

​В Грузии планируют завершить комплексную реконструкцию международной трассы Ахалкалаки–Карцахи до государственной границы с Турцией к весне 2028 года. Об этом заявил министр регионального развития и инфраструктуры республики Реваз Сохадзе.

​По словам министра, состояние дороги в направлении Карцахи является неудовлетворительным. Для ее полного обновления ведомство уже провело тендер и выбрало подрядчика.

​"Состояние дороги в направлении Карцахи не выдерживает никакой критики. Несмотря на то что на отдельных участках проводились работы, для полного решения проблемы мы уже провели тендер и определили компанию-победителя. Она обновит дорогу на всем протяжении, в том числе на участках, которые ранее уже прошли реабилитацию, с применением новых технологий"

- Реваз Сохадзе

Он отметил, что министерство готовит масштабный ремонт автодорог в регионе Самцхе–Джавахети, который охватит направления Ниноцминда–Ахалцихе и участок от Ниноцминды до границы с Арменией.

​"Наша цель – примерно за два года полностью обновить основную дорожную инфраструктуру региона"

- Реваз Сохадзе

​Кроме того, министр проинспектировал оползневые участки на трассе Ахалцихе–Аспиндза, где специалисты обсудили инженерные работы по укреплению склонов для безопасного движения.