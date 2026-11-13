Разведка Израиля выступает за возобновление ударов по Ирану - СМИ

По сообщениям СМИ, военная разведка Израиля призывает к возобновлению боевых действий против Ирана, однако руководство Минобороны считает этот шаг преждевременным.
Управление военной разведки Израиля (АМАN) выступает за возобновление боевых действий против Ирана. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post.
По информации издания, позиция спецслужбы расходится с мнением руководства оборонного ведомства. В министерстве не видят острой необходимости в нанесении очередных ударов по территории Исламской Республики.
Кроме того, дискуссия о возобновлении израильских атак по Ирану проходит на фоне незавершенного формирования нового кабинета министров Израиля. В связи с этим оборонное руководство предлагает не торопиться с решениями.