Вестник Кавказа

Разведка Израиля выступает за возобновление ударов по Ирану - СМИ

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
​По сообщениям СМИ, военная разведка Израиля призывает к возобновлению боевых действий против Ирана, однако руководство Минобороны считает этот шаг преждевременным.

​Управление военной разведки Израиля (АМАN) выступает за возобновление боевых действий против Ирана. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post.

​По информации издания, позиция спецслужбы расходится с мнением руководства оборонного ведомства. В министерстве не видят острой необходимости в нанесении очередных ударов по территории Исламской Республики.

​Кроме того, дискуссия о возобновлении израильских атак по Ирану проходит на фоне незавершенного формирования нового кабинета министров Израиля. В связи с этим оборонное руководство предлагает не торопиться с решениями.

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