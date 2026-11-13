Горнолыжные курорты Грузии подняли цены на ски-пассы

​На горнолыжных курортах Грузии заметно выросли цены на канатные дороги к новому сезону. При этом для местных жителей и иностранцев ввели раздельные тарифы.

​В Грузии повысили стоимость абонементов на канатные дороги, разделив тарифы для местных жителей и иностранцев. Об этом сообщает Агентство горных трасс.

​Дневной ски-пасс для местных жителей в Гудаури подорожал с $27 до $35, а для иностранцев цена выросла до $46. Сезонный абонемент теперь стоит $380 вместо прежних $250.

​В Бакуриани дневной билет теперь обойдется гражданам в $29, а туристам — в $38.

​На курортах Местиа и Годердзи также повысили расценки на услуги канатных дорог, где дневное катание теперь обойдется в $19 для местных жителей и в $27 для иностранцев.

Отметим, такой рост цен в Грузии объяснили необходимостью устойчивого развития курортов, обновления инфраструктуры и улучшения сервиса. Однако для школьников и студентов действуют льготные условия на канатные дороги.