Вестник Кавказа

Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская межведомственная делегация во главе с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу сегодня прибыла с официальным рабочим визитом в столицу ОАЭ.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби с рабочим визитом. Об этом сообщили в аппарате пресс-службы Совбеза РФ.

​На предстоящих встречах планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия России и ОАЭ. Стороны также рассмотрят военно-техническое и торгово-экономическое сотрудничество.

​"В ходе визита запланированы встречи с высшим руководством ОАЭ, руководителями силовых структур и специальных служб"

- сообщение 

​Отмечается, что в состав делегации включены представители руководства МВД, МИД, Минюста, Росгвардии, Центрального банка, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Роскосмоса, Росатома и предприятий ОПК.

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