Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток

США сосредоточили возле Ирана три авианосца с ударными группами – "Теодор Рузвельт" прибыл на Ближний Восток и вошел в зону ответственности CENTCOM.

Авианосец ВМС США Theodore Roosevelt вошел в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), пишет журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на американского официального представителя.

Таким образом, в ближневосточном регионе теперь размещены три авианосца, это необычно высокий уровень военно-морского присутствия США. Авианосные ударные группы сосредоточены к юго-востоку от Ирана.

Вместе с авианосцем Theodore Roosevelt в регион прибыли ракетный крейсер USS Chosin, два эсминца - USS Paul Hamilton и USS Decatur, а также среднее беспилотное судно (MUSV) Seahawk, которое предназначено для выполнения задач радиоэлектронной разведки, наблюдения и раннего оповещения.

Также неподалеку от Ирана находятся американские авианосцы George Washington и George Bush с ударными группами.