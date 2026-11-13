Вестник Кавказа

Хуситы наступают на временную столицу Йемена Аден

Карта Йемена и Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Хуситы проводят наступление на временную столицу Йемена Аден, сейчас они находятся уже в 50 км от города. Накануне сообщалось, что официальный Йемен перебрасывает силы от Баб-эль-Мандебского пролива, чтобы обеспечить защиту Адена.

Хуситы из "Ансар Аллах" в Йемене начали наступление на Аден – временную столицу правительства страны, говорится в сообщениях СМИ региона.

В настоящее время хуситы находятся примерно в 50 км от Адена. Йеменские войска спешно перебрасывают к столице подкрепления из других районов страны.

Накануне стало известно, что проправительственные силы Йемена отступают от Баб-эль-Мандебского пролива и передислоцируются ближе к Адену в связи с приоритетной задачей – защитить столицу и соседние провинции.

Районы, оставленные войсками официального Йемена на Красном море, перешли под контроль хуситов.

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