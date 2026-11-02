Си Цзиньпин, Путин и Трамп проведут встречу 19 ноября – МИД Китая

В китайском МИД подтвердили проведение на этой неделе трехсторонней встречи лидеров КНР, РФ и США. Она пройдет на полях саммита АТЭС.

В четверг в Шэньчжэне состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Китая.

"19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне"

– МИД КНР

В Кремле о том, что достигнута договоренность о трехсторонней встрече на полях саммита АТЭС сообщили в субботу.

Отметим, что Китай до сих пор официально не подтверждал проведение встречи лидеров КНР, РФ и США.

По сведениям Reuters, китайская сторона выступает против обсуждения на предстоящей трехсторонней встрече украинского конфликта.