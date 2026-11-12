В Карачаево-Черкесии проверят готовность курорта Архыз к началу зимнего сезона

На этой неделе на курорте Архыз проведут финальную проверку готовности горнолыжной инфраструктуры. В середине ноября комплекс планируют открыть в тестовом формате.

На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии межведомственная рабочая группа проверит техническое состояние горнолыжной инфраструктуры перед стартом нового зимнего сезона. Об этом сообщил первый заместитель министра туризма и курортов Карачаево-Черкесии Александр Охрименко.

"В среду и четверг вместе с межведомственной рабочей группой мы будем работать в Архызе. Запланировано проведение масштабных учебных мероприятий, а также финальная проверка всей технической инфраструктуры курорта"

- Александр Охрименко

Кроме того, он отметил, что приоритетной задачей является подготовка канатных дорог и трасс к приему отдыхающих, так как безопасность туристов стоит на первом месте.

Напомним, 14 ноября курорт Архыз откроет горнолыжный сезон 2026/2027 в тестовом формате. Сам комплекс с 27 км оборудованных трасс и сетью канатных дорог расположен в Карачаево-Черкесии в ущелье между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу.