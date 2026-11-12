ООН готова принять участие в программе ядерного разоружения

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что организация готова принять активное участие в программе ядерного разоружения в рамках трехстороннего взаимодействия России, США и Китая.

ООН может стать участником программы ядерного разоружения наряду с Москвой, Вашингтоном и Пекином, такое заявление сделал генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.

Об этом он сообщил на пресс-конференции на полях саммита АСЕАН в Маниле.

По его словам, ООН может присоединиться к соответствующей инициативе, если такой запрос поступит.

"Если будет программа ядерного разоружения, мы готовы принять в ней самое активное участие и внести свой вклад в ее успешную реализацию. Конечно, именно этого мы хотели бы добиться"

— Антониу Гутерриш

Тем не менее, генсек ООН высказал предположение о том, что этого достичь не удастся.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты на трехсторонней встрече с Россией и Китаем хотят обсудить вопросы ядерного разоружения.

При этом, в китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не хотят поднимать этот вопрос на переговорах Путина, Трампа и Си.