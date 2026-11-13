РФ стала меньше поставлять трубопроводный газ в Турцию

В январе-сентябре текущего года Россия сократила трубопроводные поставки газа в Турцию на 18%. Всего Анкара импортировала 13,1 млрд куб м.

Россия по итогам девяти месяцев 2026 года уменьшила поставки трубопроводного газа в Турцию, следует из данных Управления по регулированию турецкого энергетического рынка.

Отмечается, что в январе-сентябре прокачка российского газа в Турцию достигла 13,1 млрд куб м, что на 18,2% меньше по сравнению с годом ранее.

В 2025 году этот же показатель достиг 21,16 млрд куб м.

Согласно данным ведомства, в сентябре 2026 года турецкая сторона совершила импорт из России по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" 968 млн куб м газа, пишет ТАСС.

Напомним, ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что страна сократила покупку природного российского газа из-за его высокой цены.

Тем не менее, по словам главы ведомства, Анкара не собирается прекращать торговлю с Москвой.